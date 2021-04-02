Canlı yayında açıkladı! İşte Aziz Yıldırım röportajının perde arkası

Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Ahmet Selim Kul, Spor Gündemi programında canlı bağlanarak Fenerbahçe'nin gündemine dair değelendirmelerde bulundu. Kul, sarı-lacivertli kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım ile yaptığı özel röportajın detaylarını da paylaştı.

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