31 Ocak 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de ayrılık! Zanka Almanya yolcusu
Fenerbahçe'nin, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı tecrübeli defans oyuncusu Zanka, Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a transfer olmak için Almanya'ya gitti. Danimarkalı stoperin transferindeki detayları A Spor muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.
31.01.2020
Danimarkalı stoper sarı-lacivertlilerde 19 maça çıkarken 3 gol attı.
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