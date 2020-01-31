31 Ocak 2020, Cuma
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Max Kruse'den flaş Vedat Muriç sözleri
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, sarı-lacivertli kulübün resmi YouTube kanalında Medipol Başakşehir maçının ardından taraftarların kendisiyle ilgili yaptığı sosyal medya yorumlarını okudu. Takım arkadaşı Vedat Muriç ile ilgili de konuşan Kruse, "Vedat ile saha içinde iyi bir ilişkimiz var. Saha dışında da çok eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.
31.01.2020
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