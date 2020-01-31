31 Ocak 2020, Cuma

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Fenerbahçe Trabzonspor'a odaklandı

Fenerbahçe'de takımını Trabzonspor karşılaşmasına hem taktiksel hem de mental olarak hazırlayan Teknik Direktör Ersun Yanal, kontrollü bir oyunla maça başlamayı planlıyor...
31.01.2020

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