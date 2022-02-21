Fenerbahçe'de Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp'a büyük övgü! "Baş kahraman"
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u ağırladı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Arda Güler için "Baş kahraman" diyen Karaman, Çağtay Kurukalıp için ise "Oyuncunun performansı bize şunu söyletti, 'Elinizde sol bek vardı da neden oynatmadınız?' İyi bir oyun ortaya koydu." şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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