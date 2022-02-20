FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp sözleri! "Öbür seneye..."
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısını A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, Çağtay Kurukalıp ve Arda Güler hakkında konuştu. Toroğlu, "Çok çok iyi. Bu çocukları atarsın sahaya ve öbür seneye çok iş yaptırırsın. Yıllardır yapılmayan işler mecburen yapılıyor. Herkese de heves verir bu durum." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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