05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe Zanka için beklemede
Fenerbahçe, Danimarkalı stoper Zanka'nın transferi konusunda kulübü Huddersfield'dan gelecek cevabı bekliyor.
05.08.2019
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