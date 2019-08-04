04 Ağustos 2019, Pazar
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Kolarov'da mutlu son
Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Sırp yıldız Aleksandar Kolarov'un transferinde mutlu sona ulaştı. Daha önce İstanbul'a gelen Kolarov'la anlaşmaya varan sarı lacivertliler, Roma kulübüyle de anlaşmaya vardı.
04.08.2019
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