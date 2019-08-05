05 Ağustos 2019, Pazartesi

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"Tek gerçek şampiyonluk"

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, hazırlık maçlarına takılmamak gerektiğini belirterek, "Gerçek olan Süper Lig'de şampiyonluk, ekip olarak bu hedefe kilitlendik" dedi.
05.08.2019

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