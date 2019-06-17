17 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe yönetimi ibra edildi
Fenerbahçe Kulübü'nde Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulu ibra edildi. Kulübün borcunun yaklaşık 3. milyar Lira olduğu açıklandı.
17.06.2019
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