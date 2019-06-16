16 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
Fenerbahçe kulübü ve bağlı ortaklarının 31 aralık 2018 itibariyle borcunun 3,5 milyar lira olduğu açıklandı.
16.06.2019
Fenerbahçe kulübü'nün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantısında üyelere mali konularla ilgili sunum yapıldı.
Sarı lacivertli kulübün 31 aralık 2018 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 1 milyar 284 milyon 100 bin 806 lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 2 milyar 232 milyon 502 bin 779 lira olduğu belirtildi.
Toplam borcun 2018 sonunda 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 lira olduğu kaydedildi.
Kulübün 31 aralık 2017 itibarıyla borcunun 2 milyar 821 milyon 354 bin 860 lira olduğu açıklanmıştı.
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