16 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe yönetimi ibra edildi
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurulu toplantısında başkan Ali Koç ve yönetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.
16.06.2019
Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Genel kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul üyeleri katıldı. Yönetim ve denetleme kurulu olarak iki ayrı oylama sonunda 5 Haziran - 31 Aralık 2018 tarihlerindeki Ali Koç yönetimi ve denetimi oy birliği ile ibra edildi.
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