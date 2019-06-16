16 Haziran 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Emre Fenerbahçe'nin futbol aklı olacak | Video
4 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönecek Emre Belözoğlu, 1 sezon forma giydikten sonra sarı lacivertli kulübün futbol aklı olacak.
16.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Murat Cavcav'dan Mert Çetin açıklaması! "G.Saray ve Beşiktaş..."
- Transfer dönemi yarın başlıyor
- Fenerbahçe yönetimi ibra edildi
- Şeref Has'a veda
- Sivasspor'a Malili kaleci
- Galatasaray için Mbia iddiası
- Fenerbahçe'ye yeni sol bek
- Transfer dönemi yarın başlıyor
- Murat Cavcav'dan Mert Çetin açıklaması! "G.Saray ve Beşiktaş..."
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"