16 Haziran 2019, Pazar

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Murat Sağlam: Fenerbahçe'de olduğuma inanamıyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Murat Sağlam, yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak istediklerini söyledi.
16.06.2019

Murat Sağlam: F.Bahçe'de olduğuma inanamıyorum Murat Sağlam: F.Bahçe'de olduğuma inanamıyorum 16.06.2019
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