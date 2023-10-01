Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den hakemlere sert eleştiri! "Performansı standart dışı"
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u 5-0 mağlup etti. Mücadeleden sonra sarı-lacivertlilerin yöneticilerinden Selahattin Baki önemli açıklamalarda bulundu. Baki, hakemleri eleştirdi. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri
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