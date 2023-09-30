Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler! "Avrupa'da rakibi yok"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yükselen grafiği oldukça dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler Avrupa ve Süper Lig'de dahil olmak üzere aldığı galibiyetlerle rekora koşuyor. Fenerbahçe'nin son durumu değerlendiren A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, sarı-lacivertlilere övgü dolu sözler söyledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:15
"F.Bahçe'nin Avrupa'da rakibi yok" 30 Eylül 2023 | 12:00
00:50
Erman Toroğlu: Arkadaşları Livakovic'e ayıp etti 28 Eylül 2023 | 12:00
03:36
"F.Bahçe kalecisini bir defa gördüm" 28 Eylül 2023 | 12:00
01:13
Lugano cep telefonunu çalan hırsızı böyle yakaladı! 25 Eylül 2023 | 12:00
00:25
Toroğlu'dan flaş yorum: Sebastian Szymański... 25 Eylül 2023 | 12:00
05:44
F.Bahçe'den VAR tepkisi! "İptal etmek için uğraştılar" 24 Eylül 2023 | 12:00
02:32
Toroğlu golden önceki pozisyonu yorumladı! 24 Eylül 2023 | 12:00
00:36
Toroğlu'dan yıldız isme uyarı! "Dikkat etmesi lazım" 24 Eylül 2023 | 12:00