FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ı böyle uyardı! "Bu işler Zajc ile olmaz"
A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zeybek, "Transfer sezonu bitti İsmail Yüksek'in kafası rahatladı. İsmail oynamazsa Crespo oynar. İkisinin de yokluğunda başka seçeneklere bakılabilir ancak ikisinden biri varsa macera aramamak gerekir. Bu işler Zajc ile olmaz. Zajc yetenekli ancak dinamizm açısından eksik bir futbolcu" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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