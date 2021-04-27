27 Nisan 2021, Salı
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Son dakika Fenerbahçe haberi: "Mesut Özil oynarsa el freni olabilir"
Son dakika spor haberi... Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalarda uzak olan ve iyileşmesinin ardından Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilen Mesut Özil ile ilgili "Oynarsa el freni olabilir. Fenerbahçe'de oynadığı maçlarda hazır olmadığını gördük" ifadelerini kullandı.
27.04.2021
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