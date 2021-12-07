Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik'ten derbi sonrası Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Dostluk maçında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile Galatasaray Kadın Futbol Takımı karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı lacivertliler 7-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik'in açıklamaları ise çok konuşuldu. Bilecik maç sonunda oyuncuları tebrik ederken, "Müthiş bir oyun oldu. Bizleri gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a, Cincon'a 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, 7 Aralık'ta 7 tane attık" ifadelerini kullandı.

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