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Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik'ten derbi sonrası Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Dostluk maçında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile Galatasaray Kadın Futbol Takımı karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı lacivertliler 7-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik'in açıklamaları ise çok konuşuldu. Bilecik maç sonunda oyuncuları tebrik ederken, "Müthiş bir oyun oldu. Bizleri gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a, Cincon'a 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, 7 Aralık'ta 7 tane attık" ifadelerini kullandı.
07.12.2021
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