Fenerbahçe'de Jose Sosa'dan Arda Güler sözleri!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sosa, "Evimizde oynayacağımız maç için heyecanlıyız. Bu turnuvaya saygı duyduğumuzu gösterecek bir performans sergilemek istiyoruz. Grubu kaçıncı sırada bitirdiğimizden bağımsız olarak kulübün hak ettiği bir performans göstermek istiyoruz" diye konuştu. Teknik direktör Pereira'nın göreve gelmesiyle genç oyuncuların daha fazla forma şansı bulmasını da değerlendiren Sosa, şunları söyledi: Hocamız genç oyunculara çok fazla şans veriyor. Uygun zamanlarda kendilerine süre veriyor. Oynama şansı buluyorlar. Biz de tecrübeli oyuncular olarak teknik direktörler kadar bu konuda sorumluyuz. Onlarla konuşmaya ve antrenmanlarda onlara tecrübelerimizi aktarmaya, ciddi olma, hırslı olmaları gerektiğini onlara göstermek zorundayız. Onlara örnek olmak zorundayız. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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