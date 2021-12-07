GALATASARAY - FENERBAHÇE HABERLERİ | Bakan Derya Yanık derbi öncesi konuştu

Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları tarihte ilk kez karşı karşıya geldi. Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanan karşılaşma öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kameralar karşısına geçti. Yanık, "Her iki kulübümüze de çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar farkındalık çalışmasıysa da sporda dilin daha zarif tutulması ve cinsiyetçi yaklaşımları uzak tutacağını düşünüyorum. Bir dayanışmanın maçını izleyeceğiz" dedi. | Galatasaray - Fenerbahçe haberleri (GS - FB spor haberi)

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