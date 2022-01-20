FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Hull City Allahyar'a talip oldu! "Kısa süre içerisinde ayrılacak"
Zorya'daki kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Allahyar Sayyadmanesh'e İngiltere Championship ekiplerinden Hull City talip oldu. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Transferde son görüşmeler yapılıyor, prensip anlaşması sağlandı. Kısa süre içerisinde satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bu transferin gerçekleşmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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