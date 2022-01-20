FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli isme dikkat çekti! "Torpilli deniyordu"
Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun performansı dikkat çekiyor. Sezon başında beklendiği seviyede başlayamamasına karşın yakaladığı istikrar ile yükselişe geçen Portekizli oyuncu, sarı lacivertlilerin en iyi isimlerinden birisi haline geldi. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Crepo'ya değindi. Dindar, "Crespo'nun Portekiz 2. Ligi'nden buralara layık görülmesi torpilden dolayı deniyordu. Yenilen golde de belki hatası olmuş olabilir ama sevinç gösterisinin Fenerbahçeli oyunculara ilham olmalı. Birçok Fenerbahçeli oyuncu kapasitesinin altında. Ancak Crespo kapasitesini sürekli zorluyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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