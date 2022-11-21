FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Dünya Kupası açılış maçına damga vuran Enner Valencia için flaş sözler!
A Spor yorumcusu Murat Özbostan, canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. 2022 Dünya Kupası açılış maçında Katar'a 2 gol atan Ekvador'un yıldızı Enner Valencia için, "Belki devre arasında gelip birisi Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir. Sözleşmesi bitecek olması sebebiyle ocakta birisi gelir ve 2-3 milyon Euro teklif edebilir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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