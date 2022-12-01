Fenerbahçe’de Joao Pedro’nun sakatlığı sonrası forvet hattına transfer!
Fenerbahçe, hazırlık maçında Rayo Vallecano’yu 3-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin yıldız forveti Joao Pedro, maçta ciddi bir sakatlık yaşayarak oyunu sedyeyle terk etti. Fenerbahçe’de Pedro’nun ayrılığı sonrası forvet hattına transfer ihtimali ortaya çıktı. Konuyla ilgili gelişmeleri A Spor yorumcusu Suat Umurhan değerlendirdi. İşte o sözler…(FB spor haberi)
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