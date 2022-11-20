Canlı yayında Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Elimizde bir tane var"
A Spor yorumcularından Burak Kural, "Mutlaka bir maçta en azından ilk 11'de başlaması gerekiyordu. Elimizde bir tane Arda Güler var bunu kabul etmemiz gerekiyor" dedi. Nevzat Dindar ise, "Bir süperstarın doğuşunu izliyoruz" ifadelerini kullandı.
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