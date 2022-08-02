TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Sirigu hamlesi!
Kalesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, İtalyan file bekçisi Salvatore Sirigu'yu gündemine aldı. Sarı lacivertli ekip Sirigu'nun şartlarını sordu. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim aktardı. İşte detaylar...
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