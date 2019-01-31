31 Ocak 2019, Perşembe

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Miha Zajc Fenerbahçe'de

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir transferi daha gerçekleştirdi. Sarı lacivertli kulüp Miha Zajc'ı sosyal medyadan duyurdu.
31.01.2019

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