Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Dinamo Kiev maçı sonrası konuştu!
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i mağlup etti. 2-1 biten maçın ardından sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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