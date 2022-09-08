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Fenerbahçe Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'la anlaştı

Fenerbahçe, Adana Demirspor ile Tayyip Talha Sanuç’un transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Detaylar A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

08 Eylül 2022 | 16:11
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