FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'un Rennes maçı taktiğini açıkladı! "Üzerinde durduğu konu..."
A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Fenerbahçe'nin Rennes ile oynayacağı maç öncesi açıklamlarda bulundu. "Fenerbahçe'nin duran toplarda etkili oyuncuları var. Jesus, rakibi iyi analiz etmiştir. Jesus duran toplar üzerinde duruyor." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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