Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Kasten hata yapıldığını düşünmüyorum

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, "1-0 geriye düşmemize rağmen kazandığımız için mutluyuz. Hakemler hata yapıyor ama kasten yapıldığını düşünmüyorum" dedi.

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