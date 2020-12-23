23 Aralık 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Kasten hata yapıldığını düşünmüyorum
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, "1-0 geriye düşmemize rağmen kazandığımız için mutluyuz. Hakemler hata yapıyor ama kasten yapıldığını düşünmüyorum" dedi.
23.12.2020
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