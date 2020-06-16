Fenerbahçe stada böyle gitti

Ezeli rakiplerden Fenerbahçe ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi sarı lacivertli ekip Ülker Stadyumu'na gitmek üzere yola çıktı. İşte o görüntüler...

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