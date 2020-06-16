Fenerbahçe'de Obradovic zirvesi sona erdi

Fenerbahçe'de başkan Ali koç ile Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic ile yapılan görüşme sona erdi. İlk görüşmede taraflar, şartlarını ve beklentilerini sundu.

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