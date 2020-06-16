16 Haziran 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'de Obradovic zirvesi sona erdi

Fenerbahçe'de başkan Ali koç ile Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic ile yapılan görüşme sona erdi. İlk görüşmede taraflar, şartlarını ve beklentilerini sundu.
16.06.2020
ABONE OL

DİĞER
Fenerbahçe stada gidiyor Fenerbahçe stada gidiyor 16.06.2020
Obradovic zirvesi sona erdi Obradovic zirvesi sona erdi 16.06.2020
Dev maçın hakemi Cüneyt Çakır Dev maçın hakemi Cüneyt Çakır 16.06.2020
Türkiye Kupası'nda ilk finalist kim olacak? Türkiye Kupası'nda ilk finalist kim olacak? 16.06.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Enteresan transfer hamlelerimiz var "Enteresan transfer hamlelerimiz var" 16.06.2020
Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor 16.06.2020
Mehmet Ekici'yi ilk 11'de görmek istemiyorum "Mehmet Ekici'yi ilk 11'de görmek istemiyorum" 15.06.2020
Trabzonspor lig maçındaki gibi oynarsa F.Bahçe'yi silindir gibi ezer geçer "Trabzonspor lig maçındaki gibi oynarsa F.Bahçe'yi silindir gibi ezer geçer" 15.06.2020
Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi 15.06.2020
Hayalim genç oyuncu havuzu oluşturmak "Hayalim genç oyuncu havuzu oluşturmak" 15.06.2020
Ozan Tufan özür diledi Ozan Tufan özür diledi 15.06.2020
Fenerbahçe'de kadro değişiyor Fenerbahçe'de kadro değişiyor 15.06.2020
Fenerbahçe lige galibiyetle döndü Fenerbahçe lige galibiyetle döndü 14.06.2020
F.Bahçe-Kayserispor maç sonu açıklamalar F.Bahçe-Kayserispor maç sonu açıklamalar 13.06.2020
Fenerbahçe'den normalleşme adımı Fenerbahçe'den normalleşme adımı 13.06.2020
Turgay Demir: Erol Bulut bu şartlarda gelmek istemez Turgay Demir: Erol Bulut bu şartlarda gelmek istemez 13.06.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Belhanda müjdesi! Fenerbahçe...
Galatasaray sağlık çalışanlarını unutmadı!
Oxford Üniversitesi açıkladı! Deksametazon corona virüsüne karşı etkili oluyor!
Orkun Kökçü'den flaş transfer itirafı! Beşiktaş ve Galatasaray...
Fernando Muslera sakatlığı sonrası ilk kez konuştu! Sağlık sistemine büyük övgü
Galatasaray'a transferde bedava dünya yıldızı! O ismin yerine...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör