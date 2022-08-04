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Fenerbahçe-Slovacko maçı öncesi flaş yorum

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Slovacko ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi A Spor yorumcusu Mahmut Alparslan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alparslan, "Fenerbahçe'nin bu turda zorluk yaşayacağını düşünmüyorum" dedi. (FB SPOR HABERLERİ)

04 Ağustos 2022 | 10:21
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