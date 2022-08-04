Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko ile karlı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i hakkında A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB SPOR HABERLERİ)
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