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Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko ile karlı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i hakkında A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB SPOR HABERLERİ)

04 Ağustos 2022 | 14:35
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