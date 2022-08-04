Fenerbahçe'de Maxi Gomez gelişmesi!
Fenerbahçe'de forvet konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, bonservisi Valencia'da olan Maxi Gomez'in şartlarını sordu. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB SPOR HABERLERİ)
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