FENERBAHÇE - SİVASSPOR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Sivasspor maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
FENERBAHÇE - SİVASSPOR CANLI İZLE | Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u konuk ediyor. İki ekibin mücadelesi 7 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de Ülker Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Sivasspor maçını CANLI izle...
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