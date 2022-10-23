İsmail Baki Tuncer kırdı geçirdi! Canlı yayında Aziz Yıldırım taklidi
Ünlü komedyen İsmail Baki, A Spor'da yayınalan Yaşasın Hafta Sonu'nun konuğu oldu. Deniz Satar'ın sunduğu programda Aziz Yıldırıöm taklidi yapan Tuncer, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. İşte o anlar...
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