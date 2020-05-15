15 Mayıs 2020, Cuma
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Fenerbahçe Palomino'yu gündemine aldı
Yeni sezon için stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Jose Luis Palomino oldu. Atalanta'da forma giyen Arjantinli stoperin, kulübüyle sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi sebebiyle sarı-lacivertli ekibin listesinde olduğu öğrenildi.
15.05.2020
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