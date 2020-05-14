14 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Asamoah Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

Fenerbahçe sol bek transferinde sona yaklaştı. Gelecek sezon için kadro çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, Inter'in kadroda düşünmediği Kwadwo Asamoah'ı renklerine bağlıyor.
14.05.2020
ABONE OL

DİĞER
Asamoah Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor Asamoah Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor 14.05.2020
Fenerbahçe Muriqi için acele etmeyecek Fenerbahçe Muriqi için acele etmeyecek 14.05.2020
Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması 14.05.2020
Fenerbahçe'deki son gelişmeleri Mehmet Emin Uluç aktardı Fenerbahçe'deki son gelişmeleri Mehmet Emin Uluç aktardı 13.05.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe için Titi iddiası Fenerbahçe için Titi iddiası 13.05.2020
Çalışmalar bireysel olarak devam edecek "Çalışmalar bireysel olarak devam edecek" 13.05.2020
Yeni transfer formayı giydi ve açıklamayı yaptı! Yeni transfer formayı giydi ve açıklamayı yaptı! 13.05.2020
F.Bahçe Erol Bulut ile sözleşme imzalayacak "F.Bahçe Erol Bulut ile sözleşme imzalayacak" 12.05.2020
Zico Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye istemedi "Zico Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye istemedi" 12.05.2020
F.Bahçe ile G.Saray arasındaki fark Muslera "F.Bahçe ile G.Saray arasındaki fark Muslera" 12.05.2020
Emre Belözoğlu kolları sıvadı Emre Belözoğlu kolları sıvadı 10.05.2020
Fenerbahçe'den kritik hamle Fenerbahçe'den kritik hamle 10.05.2020
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı 10.05.2020
Tolgay Arslan: Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz Tolgay Arslan: Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz 09.05.2020
Fenerbahçe İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı Fenerbahçe İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı 09.05.2020
Fenerbahçe için Bjelica olasılığını düşük görüyorum "Fenerbahçe için Bjelica olasılığını düşük görüyorum" 09.05.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da antrenmanlarını sürdürdü! Dikkat çeken o kare
Galatasaray'a Diagne müjdesi! Yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Muriqi'nin yerine...
Yeni tip corona virüsüne (Covid-19) karşı uzmanlar uyardı! "Bu gıdaları tüketin"
Galatasaray'a skorer golcü! 29 maç 18 gol 6 asist
Hasan Şaş hakkında şok gerçek! İstifa sebebini açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör