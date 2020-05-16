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Ali Koç: Yerli ve yabancı 3 farklı hocayla görüşüyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında teknik direktör çalışmalarıyla ilgili konuştu. Yerli ve yabancı 3 isimle görüştüklerini belirten Koç, transferde ise yerli isimlere odaklandıklarını söyledi.
16.05.2020
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