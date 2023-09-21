FENERBAHÇE NORDSJAELLAND CANLI İZLE | Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım mücadeleyi kazanıp gruplara iddialı bir başlangıç yapmak istiyor. Peki; Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, son bilgileri aktardı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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