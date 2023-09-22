Çarpıcı Fenerbahçe sözleri! "Rotasyondaki oyuncular..."
UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Nordsjaelland'ı ağırladı ve mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan bu karşılaşmayı değerlendirdi. Akcan, "Fenerbahçe grubunun en zor takımıyla oynadı. Rotasyon olumlu bir şekilde yansıdı. Çok net bir şekilde şunu gördük, F.Bahçe hangi oyuncularla başlarsa başlasın rakibi yenecek kadar tempolu bir oyun oynuyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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