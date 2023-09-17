Erman Toroğlu: Fenerbahçe'ye karşı böyle oynanır!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasından oynanan Fenerbahçe-Samsunspor müsabakasının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynanması gerektiğine dair diğer takımlara kopyalar verdi. Antalyaspor tıkır tıkır oynuyor, Fenerbahçe de izin veriyor buna" şeklinde konuştu. İşte sözlerin tamamı...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:49
"F.Bahçe'ye karşı böyle oynanır!" 17 Eylül 2023 | 12:00
01:17
İsmail Kartal'dan Dominik Livakovic kararı! 15 Eylül 2023 | 12:00
01:06
Çarpıcı Gomes yorumu! "Gelirse sınıf atlatır" 14 Eylül 2023 | 12:00
01:43
Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler! 09 Eylül 2023 | 12:00
02:46
Toroğlu'dan İsmail Yüksek sözleri! 04 Eylül 2023 | 12:00
01:04
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "F.Bahçe o kadar iyi değil" 03 Eylül 2023 | 12:00
00:28
Alfredo Morelos, Fenerbahçe için İstanbul'da! 29 Ağustos 2023 | 12:00
01:46
Fenerbahçe Alfredo Morelos'u İstanbul'a getiriyor! 29 Ağustos 2023 | 12:00