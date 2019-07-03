03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin daha önce ön sözleşme imzaladığı Max Kruse İstanbul'a geldi.
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Fenerbahçe Max Kruse'ye kavuştu | Video haber
Fenerbahçe, yeni transferi Max Kruse'ye kavuştu.
03.07.2019
Fenerbahçe'nin daha önce ön sözleşme imzaladığı Max Kruse İstanbul'a geldi.
3 yıllık anlaşma sağlanan 31 yaşındaki alman forvet, İstanbul Havalimanı'na indi... Kulüp görevlilerinin karşıladığı Kruse, genel havacılıktan özel araçla ayrıldı.
Kruse ile kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
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