23 Haziran 2019, Pazar

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Fenerbahçe Max Kruse için geri sayımda

Golcü transferi için yoğun bir mesai yapan​ Fenerbahçe, Max Kruse için geri sayıma geçti. Sarı-Lacivertliler, yapılan görüşmeler sonrası yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme için Alman forvetle prensip anlaşmasına vardı.
23.06.2019

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