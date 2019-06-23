23 Haziran 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Ersun Yanal şampiyonluk için iddialı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önümüzdeki 10-12 gün içinde 3-4 önemli transferi bitireceklerini açıkladı. Teknik direktör Ersun Yanal ise şampiyonluk yarışıyla ilgili oldukça iddialı konuştu.
23.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Holtby mücadelesi
- Atletico Mineiro'dan Guga açıklaması
- Galatasaray takipte
- Dursun Özbek: 21 milyon euro alacağım var
- Atletico Mineiro'dan Guga açıklaması
- Galatasaray'dan Deniz Türüç atağı
- Galatasaray'dan Deniz Türüç atağı
- Hugo Rodallega Denizlispor'da
- ANALİZ | Üç büyüklerin gelir kapıları
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"