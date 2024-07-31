Fenerbahçe-Lugano maçı sonrası Krunic'e sert eleştiri! "Artık şans verilmemeli"
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Lugano'yu 2-1 geçen Fenerbahçe, toplam 6-4'lük skorla adını üst tura yazdırdı. A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi ve "Krunic’e artık kesinlikle şans verilmemeli. Livakovic’e kötü demiyorum ama Fenerbahçe’ye mükemmel bir kaleci lazım." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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