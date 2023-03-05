Fenerbahçe Kayserispor maçı sonrası flaş Ferdi Kadıoğlu yorumu!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 ile geçti. Maçın ardından A Spor yorumcusu Suat Umurhan, sarı-lacivertli takımın yıldız ismi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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